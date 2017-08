Via Curtatone, polizia a piazza Indipendenza: tensione con i rifugiati

Tensione a piazza Indipendenza dove, dopo 4 notti di accampamento all'aperto a seguito dello sgombero del palazzo di via Curtatone, le forze dell'ordine si sono presentate per liberare la piazza. Un'operazione per il decoro. Quattro i blindati della polizia, accompagnati da una squadra dei vigili del fuoco. Chiusa al traffico piazza Indipendenza.

Intorno alle 8 del mattino il clima si è fatto teso tra gli eritrei in piazza e la polizia. La decisione è, infatti, quella di resistere. Donne e bambini, ai quali è stato permesso di dormire nel palazzo, hanno lanciato oggetti dal primo piano. Poco dopo si sono affacciate con bombole del gas.

La polizia ha al momento desistito dallo sgombero. In corso una trattativa tra la polizia e gli sfollati. A mediare le associazioni umanitarie e per il diritto all'abitare.

Il video con la testimonianza dei rifugiati eritrei

In aggiornamento