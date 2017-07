Evade ma viene riconosciuto dal poliziotto che lo aveva già arrestato. Torna a Rebibbia

Era malato e quindi aveva ottenuto di scontare la pena agli arresti domiciliari. Eppure L.M., romano di 56 anni, di starsene a casa non aveva proprio voglia. E così, da un anno, aveva deciso di far perdere le proprie tracce, trasformandosi a tutti gli effetti in un evaso.

Arrestato dallo stesso poliziotto

Lo hanno trovato gli agenti del commissariato Vescovio che, notando la particolare fretta dell’uomo, hanno deciso di fermarlo in zona piazza Fiume per un controllo. Tra loro c’era anche il poliziotto che, venti anni prima, gli aveva stretto le manette ai polsi. Grazie agli accertamenti effettuati, gli agenti hanno potuto verificare che, sul 56enni, pendeva un ordine di carcerazione del Tribunale di sorveglianza.

Addio ai domiciliari

L'epilogo è divenuto scontato. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Rebibbia dove dovrà scontare una pena di 5 anni per furto, ricettazione e falso.