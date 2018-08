Piazza di Spagna: drone in volo sulla scalinata di Trinità dei Monti

Stava facendo volare un drone a piazza di Spagna ma è stato fermato dalla Polizia Locale. Erano circa le ore 13 del 30 agosto quando una pattuglia del I Gruppo Centro, durante i controlli quotidiani nella piazza, notava uha notato n drone sorvolare la scalinata di Trinità del Monti.

I due agenti, intervenuti prontamente, sono riusciti ad individuare il proprietario del dispositivo, un cittadino nato in Albania e residente negli Stati Uniti. L'uomo, di 27 anni, è stato denunciato a piede libero ed ora dovrà rispondere all'Autorità Giudiziaria per non aver rispettato il divieto di sorvolo del centro storico, mentre il drone è stato sequestrato.