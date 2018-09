Piazza di Spagna: ladre borseggiano turisti, fermate tra i passanti

Le hanno seguite e arrestate a piazza di Spagna. Due Carabinieri della Stazione di San Lorenzo in Lucina, liberi dal servizio e in abiti civili, hanno così bloccato due romene, entrambe 22enni e senza fissa dimora, con l'accusa di furto aggravato in concorso.

I Carabinieri, che passeggiavano nella zona di San Pietro, hanno notato e riconosciuto le giovani ladre, note per le loro precedenti gesta, e hanno deciso di seguirle utilizzando anche uno scooter privato.

Dopo un sospetto girovagare tra passanti e turisti, le complici sono passate all’azione in via di Capo le Case, in prossimità di piazza di Spagna, quando hanno avvicinato una turista russa di 27 anni e l'hanno derubata del portafogli contenente denaro, una carta di credito e documenti personali. I Carabinieri, a quel punto, sono intervenuti bloccandole tra i passanti e recuperando l'intera refurtiva.

I militari hanno poi richiesto l’assistenza di una pattuglia per portare le arrestate in caserma, dove sono state trattenute in attesa del rito direttissimo.

Per contrastare questo fenomeno, oltre ai quotidiani servizi di pattuglia, in uniforme e in abito civile, presso le stazioni della metro, gli snodi ferroviari, le fermate dell’autobus e in genere i luoghi maggiormente affollati, i Carabinieri hanno approntato, soprattutto in favore delle fasce più deboli, un vademecum sulle precauzione da adottare per evitare di incorrere in malintenzionati addestrati al borseggio, che è tema di interessato approfondimento nel corso dei consueti incontri sulla legalità, promossi dagli istituti scolastici e dai centri anziani.