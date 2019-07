Piazza della Repubblica: derubano cellulare e vengono inseguiti

Passeggiava tra le strade del centro città quando due uomini le hanno rubato il telefono cellulare. Brutta avventura quella accaduta a una donna, cittadina italiana, nel pomeriggio di sabato nei pressi di piazza della Repubblica.

Hanno sottratto il telefono e si sono dati alla fuga

Due cittadini algerini, hanno avvicinato la donna, le hanno sottratto il telefono cellulare e si sono dati alla fuga ma sulle loro tracce si sono messi i carabinieri della stazione Via Vittorio Veneto già presenti in zona per controlli del territorio. A loro si sono aggiunti altri due carabinieri liberi dal servizio.

Bloccati dai carabinieri dopo un breve inseguimento

I due malviventi sono stati acciuffati a poche decine di metri dal luogo in cui è avvenuto il furto e sono stati portati in caserma. Hanno 45 e 59 anni, sono senza fissa dimora e con precedenti penali. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. I militari hanno restituito il telefono alla donna, l’oggetto ha un valore di oltre 350 euro.