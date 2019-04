Termini: blitz tra piazza dei Cinquecento e via Giolitti, 4 arresti. Le immagini

Dal pomeriggio di ieri fino a notte inoltrata, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno dato il via ad una nuova raffica di controlli nell'area compresa tra la stazione Termini, piazza dei Cinquecento, piazza della Repubblica, via Giolitti e in tutto il reticolo di strade che le collegano.

L'attività, a cui hanno preso parte anche i Carabinieri dell'8° Reggimento Lazio, del Nucleo Radiomobile di Roma e della Compagnia Roma piazza Dante, ha portato all'arresto di 4 persone (un cittadino nigeriano per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino colombiano ed uno cubano per furto aggravato e un cittadino tunisino gravato da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Velletri, tutti con precedenti e nella Capitale senza fissa dimora) e alla denuncia a piede libero di altre 14 persone.

Le accuse nei confronti di queste ultime vanno dallo spaccio di droga, al furto, dalla molestia alle persone all’inosservanza del Foglio di Via Obbligatorio emesso a loro carico. Si tratta perlopiù di cittadini stranieri, con precedenti e senza una fissa dimora.

Ingente la quantità di refurtiva recuperata dai Carabinieri nelle tasche delle persone accusate a vario titolo di furto che è stata interamente restituita ai responsabili dei negozi "visitati".

Durante l'operazione altre 9 persone sono state sanzionate per la violazione del divieto di stazionamento con contestuale ordine allontanamento per 48 ore (cd. daspo urbano), mentre un cittadino marocchino di 57 anni è stato multato per 771 euro dopo essere stato sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo.