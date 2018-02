Piazza Bologna: scippa una donna, ladro fermato da un passante

Uno scippo in pieno giorno. E' successo ieri, 22 febbraio, alle 10:30 nelle adiacenze di piazza Bologna. Una donna, appena e derubata della borsa e del portafoglio dopo essere stata spintonata con violenza ha urlato attirando le attenzioni di un passante, tempestivo a fermare un giovane mentre fuggiva verso circonvallazione Nomentana.

A bloccarlo, in via Michele Di Lando, gli agenti del Reparto Volanti. L'uomo, identificato per un 26enne romeno, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato per rispondere di rapina impropria, mentre il portafoglio è stato restituito alla proprietaria.