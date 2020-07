Piazza Bologna, due locali chiusi per assembramenti: oltre 8mila euro di multa per i clienti

Le piazze di San Lorenzo presidiate dalle forze dell’ordine con largo degli Osci, dove qualche giorno fa si è verificato il lancio di bottiglie contro le finestre dei residenti, chiusa dai nastri della Polizia Locale; piazza Bologna, transennata nel week end scorso, sottoposta a controlli serrati. E’ stretta su quartieri della movida di Roma.

Movida, controlli a piazza Bologna

A piazza Bologna i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito, dalla tarda serata di ieri e fino a notte inoltrata, una fitta serie di accertamenti.

Il bilancio dell’attività è di 84 persone e 32 veicoli controllati, quattro esercizi commerciali controllati, due dei quali sono stati sanzionati, rispettivamente con la chiusura per 3 e 5 giorni, per non avere ottemperato agli obblighi degli esercenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, circa la necessità di prevenire assembramenti all’interno dell’esercizio pubblico. Sanzionate 48 persone, a vario titolo, per aver creato un assembramento tale da non garantire il distanziamento di almeno 1 metro e per la violazione dell’ordinanza “anti-alcol”.

Due locali di piazza Bologna chiusi per “assembramenti”

Sotto la lente dei Carabinieri sono finiti un bar di via Michele di Lando, dove è stato notato un capannello di avventori in attesa di essere serviti con bevande alcoliche da asporto, costato al titolare la chiusura per 3 giorni; e un cocktail bar di piazza Bologna, al cui interno i militari hanno rilevato la presenza di ben 32 clienti.

In quest’ultimo caso al titolare è stata notificata la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni, mentre i clienti, tutti identificati, sono stati, a loro volta, sanzionati per un importo complessivo di 8.680 euro.

Altri 2 locali, al momento del controllo, erano perfettamente in regola con le disposizioni in vigore. Sedici persone, inoltre, sono state sanzionate per la violazione delle disposizioni “anti-alcol” del Comune di Roma per complessivi 2.560 euro.

Due arresti a piazza Bologna: documenti contraffatti e generaltà false

Nel corso della stessa attività, i Carabinieri hanno anche arrestato 2 cittadini colombiani di 24 e 32 anni, entrambi pluripregiudicati: i due erano a bordo di un’utilitaria e all’atto del controllo il 32enne ha mostrato ai militari un documento risultato contraffatto mentre il suo connazionale ha declinato delle generalità false.