Piazza Barberini senza acqua sabato 1 aprile: "Stop al servizio per lavori urgenti"

Sospensione del servizio idrico sabato 1 aprile in alcune vie del centro storico causa "urgenti e indifferibili interventi di manutenzione straordinaria". Lo comunica Acea. Lo stop avverrà di notte, tra le 24 e le 7. Ecco nel dettaglio le zone interessate: piazza Barberini fronte Fontana Bernini, via Quattro Fontane, via Avignonesi ,via Rasella, via del Tritone, Largo del Tritone, via del Traforo, via del Boccaccio, via dei Maroniti, vicolo dei Maroniti, via della Panetteria , vicolo del Gallinaccio, via Capo le Case e limitrofe.

"Per ridurre il disagio all’utenza interessata dalle operazioni Acea ha predisposto un servizio di rifornimento a mezzo autobotte - informano dall'azienda - che stazionerà in piazza Barberini, durante l’intera fase dei lavori. Per i casi di effettiva ed improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio di rifornimento con autobotti al numero verde 800-130335".

"Acea ATO2 invita gli utenti a provvedere alle opportune scorte con ampio anticipo. Si raccomanda altresì di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione al fine di evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. La società Acea ATO2 ricorda infine che per ulteriori informazioni può essere contattato il numero verde 800-130-335 o visitare il sito internet www.aceaspa.it".