Guidonia, in casa 60 piante di cannabis alte due metri: 34enne in manette

Sessanta piante di cannabis, con altezze dai 50 centimetri ai due metri. E' quanto hanno trovato i carabinieri nell'appartamento di un 34enne romano di Guidonia a seguito di una perquisizione. Indagando negli ambienti della droga locali, i militari sono arrivati all’uomo e alla sua abitazione. Ieri pomeriggio è scattato il blitz. Le piante sono state trovate dentro una serra artigianale, munita di impianto di irrigazione e illuminazione.

In un mobile della camera da letto, invece, erano presenti anche 8 chili di semi di cannabis e 65 g di marijuana, già essiccata e divisa in dosi, pronta all’immissione sul mercato illecito, nonché materiale per la lavorazione e il confezionamento.

Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre l’arrestato, con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.