Piantagione di marijuana sulle rive del Tevere, sequestrate 600 piante

Una piantagione di marijuana scoperta sulle rive del Tevere. Una indagine che ha avuto inizio quando, personale del reparto volo della Polizia durante un servizio di perlustrazione aerea, ha individuato nella zona di Vitinia, un appezzamento di terreno di vasta dimensione adibito a coltivazione di piante di cannabis. La segnalazione di quanto scoperto, è stata così trasmessa al commissariato Spinaceto. Da subito sono state messe in atto le procedure per verificare il tutto.

Il primo sopralluogo è stato effettuato dagli investigatori con l'ausilio della squadra nautica della Questura, che li ha accompagnati verso l'obiettivo, raggiungibile con molta difficoltà via terra e non visibile ad un primo sguardo. Le piante, oltre 600 esemplari, di varie misure e diverso stato di maturazione, erano disposte in filari e irrigate grazie ad un artigianale ma funzionale sistema di irrigazione. Questo era fornito di una pompa sommersa che pescando dal vicino fiume, alimentata tramite un generatore portatile, provvedeva ad assicurare la riserva d'acqua affinché le piante potessero crescere nel migliore dei modi.

Gli agenti a quel punto, dopo aver prelevato una piccola quantità di vegetale e fatto analizzare hanno avuto la certezza che quella coltivazione di cannabis fosse illegale.

Ieri mattina i poliziotti hanno deciso di intervenire con gli elicotteri (qui il video). Sul posto, in sinergia tra di loro, oltre al Reparto Volo di Pratica di Mare e gli investigatori del commissariato Spinaceto, sono intervenute anche le unità cinofile, la squadra nautica, quella fluviale e la polizia scientifica, tutti coordinati dal dottor Massimo Improta, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Durante la perlustrazione, vicino alla piantagione, sono state scoperte alcune abitazioni rudimentali abitate. In una di queste vi era una coppia di romeni identificati di 37 e 56 anni. Un terzo soggetto è stato identificato all’interno di un'altra abitazione rudimentale: un romeno di 40 anni. Sul posto è stato sequestrato un generatore elettrico utilizzato per alimentare la pompa per l'irrigazione del campo. Poco distante, all’interno di un manufatto rurale, i poliziotti hanno rinvenuto anche un ingente quantitativo di foglie essiccate.

Nel corso della bonifica il personale del Reparto Volo ha notato anche un altro appezzamento di terreno adibito a coltivazione di canapa indiana con tanto di sistema di irrigazione mediante pompa sommersa alimentata da un generatore portatile. Il tutto è stato sequestrato. I tre stranieri, accompagnati negli uffici di polizia, sono stati arrestati per produzione, traffico e detenzione di stupefacenti.