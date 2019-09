Aniene, il sentiero lungo fiume porta a una piantagione di marijuana

Un senietero che ha portato a una piantagione di marjiuana, composta da 120 piante di diversa grandezza e svariato materiale per la coltivazione e la manutenzione dei vegetali. E' quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato Fidene, lungo gli argini del fiume Aniene, nei pressi di via Tivoli, alla fine di un sentiero nascosto dalla fitta vegetazione.

Il tutto è stato posto sotto sequestro penale. Gli stessi poliziotti, in un altra operazione, hanno arrestato un italiano di 26 anni. A seguito di una serie di servizi di appostamento, notando un andirivieni sospetto, gli agenti hanno deciso di sottoporre a perquisizione l’abitazione dell’uomo.

Qui, gli investigatori hanno rinvenuto numerose confezioni di sostanza stupefacente, tra hashish e cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere smerciata nonché materiale utilizzato per il confezionamento della droga.