Da Piazza San Pietro al Concertone: tutte le misure di sicurezza

Piazza San Pietro gremita con circa 60 mila fedeli attesi. La celebrazione del giorno del ricorso al Portico d'Ottavia nelle serate del 30 e del 1 maggio. E ancora la gara podistica che terminerà a Porta San Giovanni, il ricordo del Capo dello Stato delle vittime sul lavoro e infine l'attesissimo concertone organizzato dai sindacati per il 1 maggio. Il piano per le misure di sicurezza che verranno messe in campo per questo lungo week-end del primo maggio sono state illustrate questa mattina nel corso di un tavolo tecnico presieduto dal Questore Guido Marino. Ecco l'agenda del fine settimana.

Alle ore 11:00 di domenica il Santo Padre, in piazza S. Pietro, incontrerà i giovani dell’Azione Cattolica, in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni della fondazione, mentre alle 12:00, reciterà la preghiera del Regina Coeli, a cui è prevista la partecipazione di circa 60 mila fedeli, provenienti da tutte le diocesi d’Italia. Per coloro che arriveranno in pullman per assistere alle celebrazioni in p.zza San Pietro sono state previste aree di sosta vigilate presso il piazzale Est della stazione Tiburtina, via Vincenzo Lamaro, via Quinto Publicio, circonvallazione Tuscolana, via Leone XIII, Largo Micara ed in via delle Fornaci Nuove.

Nella zona del Portico d’Ottavia, nelle serate del 30 e del 1° maggio, verrà celebrato il giorno del ricordo.

La giornata del 1 maggio vedrà la gara podistica che si concluderà a Porta San Giovanni mentre il Capo dello Stato depositerà , come ogni anno, una corona in ricordo delle vittime del lavoro presso la Direzione Generale dell’Inail, cui seguirà una cerimonia nel Palazzo del Quirinale.

Attente misure previste anche per l’area di Porta San Giovanni, dove avrà luogo il tradizionale “concertone” organizzato da Cgil Cisl Uil. Particolarmente vigilate saranno le vie di afflusso e deflusso, ovvero le stazioni ferroviarie Termini, Tiburtina ed Ostiense, i caselli autostradali ed i parcheggi.

All’area di sicurezza si potrà accedere previo controllo da parte delle forze di polizia e non sarà possibile portare al seguito bottiglie o contenitori in vetro o lattine.

Posizionati, all’interno dell’area, i venditori ambulanti ai quali, il Questore di Roma Marino, ha distribuito un vademecum per la somministrazione delle bevande. In campo tutti gli assetti di prevenzione antiterrorismo in relazione alla scenario internazionale, mai mutato, anche se non esistono minacce specifiche sui prossimi eventi. Presenti anche i Vigili del Fuoco con un presidio NBCR per la gestione delle conseguenze di uso di sostanze chimiche.