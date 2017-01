Freddo a Roma: 621 posti per i senza fissa dimora, stazioni metro aperte di notte

Notti di ghiaccio a Roma dove a rischiare di più sono le migliaia di senza fissa dimora che cercano riparo in ogni angolo della città. Massima allerta dunque per l'assistenza ai senzatetto al fine di evitare tragedie come quella che si è verificata nel pomeriggio del 5 gennaio a Latina, dove un clochard polacco di 52 anni è morto di freddo davanti la chiesa dell'Immacolata del capoluogo pontino, o, per restare nella Capitale, del 58enne stroncato dal freddo in via del Trullo la notte dello scorso 19 dicembre. Al fine di garantire assistenza agli "invisibili" il Campidoglio ha potenziato il Piano Freddo ampliando l’assistenza e garantendo anche l’apertura durante la notte di diverse stazioni della metropolitana di Roma con l'apertura (dalle 24 alle 5 da domenica a giovedì e dall’ 1.30 alle 5 il venerdì e il sabato) della stazioni metro Flaminio, Piramide Fs, Jonio e Vittorio Emanuele. Il Comune ha inoltre provveduto a richiedere alla Regione Lazio l'apertura anche della stazione Ostia - Stella Polare.

IL POPOLO DEGLI INVISIBILI - Un vero e proprio popoli di invisibili, quello che ogni notte cerca un cantuccio al caldo dove ripararsi dal gelo che questa notte ha portato le temperature in città anche a meno 7 gradi. Secondo i dati della Comunità di Sant'Egidio sono circa 3mila i senza fissa dimora presenti nella Città Eterna, a cui il Comune di Roma può garantire 621 posti al caldo. Numeri che la stessa ammministrazione ha reso pubblici attraverso le parole dell'Assessora alla Persona Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale Laura Baldassare: "Sono state messe in campo nuove azioni che ci hanno permesso di ampliare il numero di posti per il Piano Freddo".

PIANO FREDDO - Oltre 600 posti al caldo che sono così suddivisi: "Siamo riusciti a potenziare gli interventi diurni portando da 100 a 175 i posti disponibili in H9 (sosta prolungata nell’arco della giornata: mensa, segretariato sociale, servizio doccia) e da 180 a 200 quelli in H4 (servizio ‘sollievo’: doccia, cambio abiti, consumazione bevande calde e snack). A fine dicembre, inoltre, si sono concluse le due gare per l’assegnazione di posti ulteriori: la prima, scaduta il 23 dicembre scorso, sta garantendo 57 posti in H15 (per un totale di 97), mentre l’altra – della quale attendiamo nei prossimi giorni la conclusione della procedura – garantirà 50 posti in H24 presso la struttura del S. Michele (per un totale di 80)".

SINERGIA TRA LE ISTITUZIONI - La tuteladei senza fissa dimora vede in campo non solamente il Campidoglio, ma anche la Croce Rossa Italiana e la Comunità di Sant'Egidio: "Stiamo lavorando affinché, in una città complessa come la nostra - aggiunge Baldassarre - si arrivi a tutelare i senza dimora nel miglior modo possibile. E per far sì che l’intera città si prenda cura di queste fragilità, Istituzioni e terzo settore dovranno procedere in sinergia verso una seria programmazione in modo tale che ognuno possa dare il proprio contributo". Anche i Municipi hanno risposto alla necessità di far fronte all’emergenza freddo: il VII offre accoglienza notturna per un totale di 24 posti; il IX Municipio ne garantirà 45.

LA GUIDA DI SANT'EGIDIO - Anche per questo 2017 la Comunità di Sant'Egidio ha pubblicato la nuova edizione di "Dove mangiare, dormire, lavarsi", un libretto da usare come "una bussola da tenere in tasca per orientarsi in città", al fine di reperire informazioni ed essere indirizzati nelle strutture di accoglienza dove si "può ricevere aiuto ed assistenza" e dove "si può aiutare e essere accoglienti".

UNITA' DI STRADA DELLA CROCE ROSSA - Tra i volontari all'opera per garantire assistenza ai senza fissa dimora al fine di superare indenni le notti all'addiaccio anche i volontari della Croce Rossa di Roma e suoi comitati territoriali presenti nelle strade dell'Urbe con le unità di strada per assistere le persone senza dimora nelle varie zone di competenza garantendo distribuzione di bevande calde, biscotti, coperte e giacconi. Le unità di strada coprono varie zone della città a partire da quelle limitrofe alle stazioni.

COMITATO AREA METROPOLITANA - In particolare il Comitato Area Metropolitana garantisce anche una postazione ambulatoriale itinerante ogni venerdì con personale medico ed infermieristico a rotazione nei punti di maggior afflusso di assistiti nelle zone di San Pietro, San Giovanni, ,Stazione Termini, Stazione Tiburtina e Stazione Ostiense. Unità di strada allestite per l’erogazione di bevande calde e giacconi o coperte, in appoggio a tutte le unità di strada Municipali e a copertura dei territori dei Municipi privi di un proprio servizio itinerante. A dare supporto anche le Sorelle dell'Ispettorato del Corpo Infermiere Volontarie presso il Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale.