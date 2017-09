Roma-Verona, manifestazione e maratona: scattano misure antiterrorismo nella Capitale

Sarà un week end intenso sotto il profilo dell'ordine pubblico a Roma. Si inizia nel pomeriggio odierno con una manifestazione di Rifondazione Comunista a Tiburtino III, per proseguire in serata con l’incontro di calcio Roma-Verona. Domani in vaticano si terrà la I edizione della 'Rome Half Marathon via Pacis'.

Sullo sfondo, un rinnovato impulso alle misure di prevenzione anti terrorismo. I contingenti delle forze dell'ordine predisposti, opereranno in zona Tiburtino III, per poi occuparsi dell'afflusso degli ospiti allo stadio Olimpico. Circa 500 i tifosi del Verona attesi. Il G.O.S. è riunito in sede permanente per monitorare le condizioni meteo e rendere possibile lo svolgimento della partita, anche a fronte di eventuali condizioni emergenziali, come già accaduto per la gara Lazio-Milan.

Domani mattina poi nell'area di San Pietro si svolgerà la maratona in via Pacis che ha, come tema, il dialogo interreligioso. I contatti con gli organizzatori, con sopralluoghi e verifiche effettuati insieme al comune di Roma, sono in atto da tempo per una meticolosa organizzazione dell'evento.

4000 i partecipanti alla maratona competitiva, mentre diverse migliaia sono quelli attesi nella parallela maratona non competitiva, le cui iscrizioni rimarranno aperte sino alla fine. All’arrivo dell’iniziativa tutti i partecipanti presenzieranno all’Angelus tenuto dal Santo Padre.

Per l'occasione, i controlli per le misure antiterrorismo comprendono l'intera area di Conciliazione, Porta Angelica, Borgo Santo Spirito, Borgo sant'Angelo/ Traspontina. Il modello organizzativo di sicurezza ricalca quello degli eventi giubilari.