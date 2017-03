Piana del Sole, una discarica abusiva in un terreno del Comune

Una discarica a cielo aperto a Piana del Sole, il tutto in un terreno di proprietà di Roma Capitale. Nel campo quintali di rifiuti speciali. Dai pneumatici fuori uso, alle macchine del gas. Dai frigoriferi, a materiali di risulta.

A scoprire la discarica a cielo aperto gli agenti del gruppo Marconi, diretto dal dottor Stefano Napoli, che sono riusciti ad identificare il responsabile, il titolare di una vicina impresa edile che oramai utilizzava il terreno a suo piacimento.



L'uomo, un italiano di 58 anni, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per "invasione di terreni, danneggiamento e violazione delle norme in materia ambientale". Accertamenti sono in corso su alcuni telai di automobili, per risalire ai proprietari e indagare su eventuali altri illeciti.



L'area è stata posta sotto sequestro mediante apposizione di sigilli, in attesa della bonifica, a carico del denunciato, che restituirà il suolo pubblico alla città.