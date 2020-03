Ferito al collo con un coccio di bottiglia dopo una lite sotto casa: è in pericolo di vita

E' in pericolo di vita un ragazzo romeno di 21 anni aggredito, sotto casa a Piana del Sole, da un amico connazionale di 31 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio.

E' quanto successo intorno alle 17:30 di domenica in via Castagnito. A dare l'allarme alcuni famigliari della vittima che hanno visto il 21enne in strada con il volto coperto di sangue. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo e gli uomini delle Volanti.

In attesa dei soccorsi gli agenti hanno rintracciato l'aggressore mentre tentava di infilarsi nel portone di casa con ancora in mano il collo di bottiglia sporco di sangue. Il 31enne è stato arrestato per tentato omicidio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vittima, che intanto aveva perso conoscenza nonostante le prime cure in strada, è stata portata in eliambulanza all'ospedale San Camillo, dove è stata operata. I medici gli hanno asportato diversi frammenti di vetro da una profonda ferita al collo. Le sue condizioni sono gravi. Alla base dell'aggressione, pare ci sia una banale lite degenerata per l'abuso di alcol.