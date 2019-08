Paura a Fiumicino: frammenti di un aereo in volo cadono a ridosso di alcune abitazioni

Paura nella cittadina di Fiumicino. Poco prima delle 17 un aereo della compagnia Norwegian, subito dopo il decollo ha avuto un'avaria, ha perso alcuni frammenti che sono caduti sui tetti di alcune abitazioni fuori dal sedime aeroportuale.

I frammenti sono caduti sui tetti delle abitazioni e su alcune auto di via Mariotti, via Opacchiasella, via Ingrellini e via Ceccotti all'Isola Sacra, frazione di Fiumicino.

Sul posto la polizia, i carabinieri, la polizia municipale. Non ci sono stati feriti ma alcune auto hanno subito leggeri danni ai vetri.

L'aereo è atterrato con una procedura di emergenza.