Ecco la nuova Peugeot dei Carabinieri: servirà anche per trasporto organi e sangue

E' stata consegnata la nuova Peugeot 308 GTi all'Arma dei Carabinieri. La vettura, concessa in comodato d'uso gratuito, verrà utilizzata a Roma, oltre che per il controllo del territorio, per interventi speciali quali il trasporto di organi e sangue e per i servizi di scorta in occasione di cerimonie istituzionali.

All'interno del parco del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, alla presenza del Comandante Generale Tullio Del Sette, del Direttore Generale di Groupe PSA Italia, Massimo Roserba, del Direttore del Brand Peugeot in Italia, Salvatore Internullo e dei vertici dello Stato Maggiore dei Carabinieri, è stata consegnata l'auto by Peugeot Sport.

L’accordo con l’Arma è una nuova dimostrazione di come Groupe PSA, di cui Peugeot è parte integrante, sia inserito profondamente nel tessuto connettivo italiano.

La Nuova 308 GTi, con gli alamari si differenzia dalla versione “civile” per una serie di modifiche funzionali imposte dai suoi nuovi compiti. L’allestimento, realizzato dalla carrozzeria torinese NCT, di recente insignita del prestigioso Premio 100 Eccellenze Italiane, prevede segnalatori luminosi a nano LED, che offrono agli operatori la massima visibilità, supporti porta arma lunga a bloccaggio meccanico, un piano scrittoio illuminato ricavato nella cappelliera posteriore dotato di doppia presa USB e predisposizioni per i sistemi di comunicazione e per il sistema di scambio dati operativo ODINO.

La Nuova 308 GTi by Peugeot Sport, punta di diamante della casa del Leone, è equipaggiata con il potente motore 1.6 THP in grado di erogare 272 CV e adotta un impianto frenante dalle grandi prestazioni (dischi da 380 mm all’avantreno), cerchi da 19" e differenziale autobloccante meccanico Torsen®. La sportiva Peugeot è dotata dei più moderni sistemi di assistenza alla guida che contribuiscono ad elevare ulteriormente gli standard di sicurezza. La Nuova 308 GTi si dimostra anche molto efficiente perché ha emissioni medie di CO 2 di soli 139 g/km ed un consumo combinato di 6,0 l/100 km. Grazie ad un rapporto peso/potenza eccellente, poi, impiega solo 6 secondi netti per passare da 0 a 100 km/h e 25,3 per percorrere il chilometro con partenza da fermo. Un veicolo molto potente e sportivo, ma anche estremamente agile ed in grado di assolvere perfettamente i compiti cui è assegnato in questa occasione.