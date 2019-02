Paura al Colosseo: esplode petardo sotto mezzo blindato dell'Esercito Italiano

Paura in piazza del Colosseo dove ignoti hanno lanciato un petardo sotto un mezzo blindato in servizio di vigilanza nell'area dell'Anfiteatro Flavio fra le centinaia di turisti che affollavano il monumento simbolo della Città Eterna. Gli attimi di apprensione sono stati vissuti poco dopo le 12:30 di oggi, giovedì 14 febbraio.

A notare del fumo fuoriuscire da sotto la parte posteriore del mezzo blindato (un UTLM-Lince) gli stessi soldati in presidio nell'area antistante all'Arco di Costantino nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure che hanno poi domato il possibile principio d'incendio con i mezzi antincendio in loro dotazione.

Nessuno è rimasto ferito né ha riportato conseguenze dovute all'esplosione del petardo. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona del Colosseo a caccia di elementi utili a risalire agli autori del lancio del petardo. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi investigativa.