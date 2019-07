Trovato con l'hashish in auto, in casa una piccola Santa Barbara di petardi

Dal 'fumo' in auto ad una piccola Santa Barbara in casa. Sono stati Carabinieri della Stazione di Santa Marinella a denunciare in stato di libertà un 40enne di Santa Marinella, penalmente censito. Nello specifico i militari lo hanno sottoposto a controllo sulla via Aurelia, trovandolo in possesso di 5 grammi di hashish.

A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire petardi e giochi pirici per un peso complessivo di 13 chili detenuti senza la prescritta autorizzazione, il tutto sottoposto a sequestro.

La scoperta è arrivata nell'ambito controlli del territorio eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia che hanno consentito di denunciare in stato di libertà tre persone per reati vari.

In particolare i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 36enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché a seguito di controllo è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina. I militari hanno esteso gli accertamenti presso la sua abitazione dove, al termine della perquisizione, hanno rinvenuto ulteriori 18 grammi della medesima sostanza, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro;

Denunciato in stato di libertà un 28enne bosniaco, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica poiché sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico ben oltre la soglia consentita. Infatti i militari all’esito dello specifico accertamento a mezzo etilometro hanno accertato l’infrazione e, dopo aver ritirato la patente di guida al trasgressore, lo hanno denunciato.