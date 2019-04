San Basilio: aggredito e preso a bastonate dal branco, 32enne in ospedale

Preso a bastonate da un gruppo di ragazzi è stato costretto alle cure dell'ospedale. Il pestaggio è avvenuto domenica sera a San Basilio, vittima un cittadino nigeriano di 32 anni, trovato dai carabinieri ferito in un'area condominiale di via Senigallia.

I fatti hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 22:00 del 28 aprile quando decine di telefonate al 112 indicavano delle urla contro un uomo con lo stesso vittima di un pestaggio da parte di un gruppo di giovani. Intervenuti nel cortile condominale dove erano state segnalate le violenze i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Roma e quelli della stazione di San Basilio hanno trovato un uomo ferito con varie contusioni sul corpo.

Affidato alle cure dell'ambulanza del 118 il 32enne, poi risultato ubriaco, è stato quindi trasportato all'ospedale Sant'Andrea dove è stato refertato con dieci giorni di prognosi. Ascoltata la vittima, un senza fissa dimora, l'uomo non ha saputo fornire indicazioni ai militari dell'Arma ed ha raccontato loro di non ricordare cosa sia accaduto.

Ascoltati anche alcuni testimoni sul caso indagano i carabinieri della Compagnia Roma Montesacro che al momento propendono per la lite per futili motivi. Non si esclude il movente razziale, come riferito da alcuni residenti della zona agli stessi investigatori.