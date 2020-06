Tentato omicidio a Morena: coppia di amici presa a sprangate da tre fratelli

Tentato omicidio a Morena. Le violenze da parte di tre fratelli, due dei quali gemelli. Ad essere picchiati con spranghe e coltelli due ragazzi di 29 anni, uno dei quali sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

I fatti risalgono alla serata del 31 maggio, quando i due gemelli, ed il loro fratello maggiore, insieme ad altre due persone, le cui ricerche sono ancora in corso, hanno assalito in via di Torre Morena, armati di spranghe e coltelli, due giovani malcapitati, colpendoli ripetutamente al corpo e alla testa, anche quando sono finiti a terra.

Entrambi si sono recati al Policlinico Casilino per essere medicati: uno di loro, con prognosi provvisoria di 25 giorni, ha dovuto subire un intervento chirurgico in urgenza; l’altro è stato dimesso con 10 giorni.

Da qui sono iniziate le indagini dei poliziotti del commissariato Romanina, diretto da Laura Petroni, che nel giro di due settimane hanno portato all’arresto di tre degli autori del tentato omicidio.

Inviati gli atti all’Autorità Giudiziaria, questa ha emesso le ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei gemelli 27enni e del fratello 29enne, eseguite dagli investigatori che li hanno poi accompagnati a Regina Coeli.