Tevere, pesci morti nel fiume: lunedì il sopralluogo della Asl. Test su possibili sversamenti

Centinaia di pesci morti sono stati ritrovati nella mattina di sabato nelle acque del Tevere. La zona di maggiore concentrazione è quella compresa nel tratto tra il Ponte della Musica e il Ponte Pasa.

Sono stati gli uomini del reparto Tutela Tevere della Polizia locale, in servizio per monitoraggio lungo il fiume, ad avvistare la presenza degli animali morti, notati anche da alcuni cittadini che hanno segnalato il ritrovamento agli agenti durante la fase di ricognizione.

Per fare chiarezza sulle cause dei decessi, gli agenti hanno interessato gli organi competenti: nella giornata di lunedì sarà effettuato un sopralluogo congiunto di Polizia locale e Asl. Intanto il Reparto Tutela Tevere della Polizia Locale ha avviato gli opportuni accertamenti per escludere eventuali sversamenti di sostanze nelle acque del fiume, al momento è tutto negativo ma occorrerà attendere i test da parte degli uffici sanitari.

“Chiediamo alle istituzioni preposte un intervento urgente al fine di accertare le cause all'origine della strage dei poveri animali, anche a tutela della salute pubblica” è l’appello accorato di Claudio Locuratolo, dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali.

Stessa richiesta anche dal Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale che denunciato la presenza di pesci morti tra Ponte Milvio e Ponte Marconi: “Chiediamo immediatamente alle Istituzioni preposte ai controlli di accertare immediatamente le cause della moria dei pesci, l’eventuale motivo di inquinamento e quale effetto negativo potrà avere sino al mare” hanno detto Piergiorgio Benvenuti e Fabio Ficosecco rispettivamente Presidente Nazionale e responsabile romano del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.