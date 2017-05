Foto su Facebook e appuntamento ad Ostia: così vendeva abusivamente pesce online

Vendeva abusivante pesce, avvendosi di un vero e proprio negozio digitale aperto su Facebook. Un uomo è stato denunciato dopo una indagine coordindata dalla Guardia Costiera. Il venditore abusito proponeva la vendita di pesce e/o molluschi forniti, secondo accertamenti ancora in corso, da un peschereccio con base ad Anzio.

Dopo un'attenta e meticolosa attività, durata diverse settimane, i militari sono riusciti ad adescare il sedicente commerciante attraverso una falsa identità Facebook, concordando la compravendita di vari quantitativi di pesce.

All'appuntamento, nella zona di Ostia, il soggetto si è trovato davanti gli uomini della Guardia Costiera, coadiuvati dal personale della Asl, i quali hanno identificato e denunciato all'Autorità Giudiziaria l'uomo per "detenzione a scopo di vendita di specie ittiche in cattivo stato di conservazione".

Infatti, i prodotti pronti per la vendita, erano stivati e trasportati su di un'auto, in spregio alle prescritte norme igienico-sanitarie, oramai in cattivo stato di conservazione e, a quanto certificato dal medico veterinario presente, chiaramente non più idonei al consumo e quindi da destinare alla distruzione.

Basti pensare che il pescato dovrebbe essere conservato ad una temperatura che si aggira tra 0° e 4°, mentre il prodotto sequestrato aveva una temperatura di conservazione che, dalle misurazioni effettuate dai militari, aveva raggiunto i 18,8°.

A carico dell'uomo sono state comminate, inoltre, le previste sanzioni per violazione delle norme in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici.



L'attività di controllo della filiera della pesca posta in essere dal personale militare coordinato dal 3° C.C.A.P. di Civitavecchia rientra nelle più ampie competenze del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in materia di tutela della risorsa ittica e della sicurezza alimentare, nell’interesse della salute dei consumatori.