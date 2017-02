Fiumicino: morto un pescatore, il cadavere nel porto canale

Tragedia a Fiumicino. Il cadavere di un pescatore tunisino di 40 anni è stato recuperato nelle acque del porto canale. Il corpo era sulla riva nella zona di via Torre Clementina 72, all'altezza della Chiesa Santa Maria Porto della Salute. Sul posto, allertati intorno alle 11:30, sono giunti gli agenti del commissariato di Fiumicino, che indagano sulla vicenda, e tre squadre dei Vigili del Fuoco con l'ausilio sei sommozzatori.



PESCATORE SCOMPARSO - Del 40enne si erano perse le tracce dallo scorso 13 febbraio L'uomo aveva indosso pantaloni e un giubbotto scuro e, secondo una prima analisi medico-scientifica, sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o ferite.

INDAGINI IN CORSO - La salma 40enne, che lavorava su un peschereccio della flotta locale di Fiumicino, è stata riconosciuta da alcuni parenti residenti nel comune laziale e da altri pescatori. Ci vorranno comunque gli esami autoptici per chiarire le esatte cause del decesso, anche se da una prima analisi gli investigatori parlano di "cause naturali".

Secondo una prima ipotesi investigativa, il 40enne potrebbe essere scivolato dentro l'acqua cadendo da una delle banchine del porto canale di Fiumicino, poi avrebbe perso i sensi. La salma, intorno alle 15, è stata trasferita al cimitero del Verano.