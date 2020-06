Pescatore morto, Anzio proclama lutto cittadino: commercianti in aiuto alla famiglia della vittima

Fathi Ben Salem, detto Peppe. E' lui la vittima della tragedia in mare avvenuta ad Anzio. L'uomo, 55 anni, era a bordo della Gabriella affondata a causa dalla mareggiata che ha colpito quel tratto di costa. A ricostruire i fatti è stata la Guardia Costiera di Anzio sul posto con la propria motovedetta CP 2099.

Alle 16:30 la motovedetta CP è giunta in porto con a bordo i naufraghi del peschereccio nonché gli altri marittimi che hanno preso parte al salvataggio. Uno dei tre componenti dell'equipaggio, Fathi Ben Salem, è stato però recuperato privo di vita. "Sono in corso gli accertamenti su cause e circostanze del sinistro a cura dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio. La Procura della Repubblica di Velletri è stata informata dell’evento per gli aspetti di competenza", ha fatto sapere la Guardia Costiera.

Il sindaco di Anzio Candido De Angelis per oggi, 5 giugno, ha proclamato il lutto cittadino in onore del pescatore che ha perso la vita in mare: "Un'altra vittima del mare, un altro pescatore che purtroppo perde la vita durante l'attività lavorativa. Domani, per Anzio e per tutta la comunità tunisina, alla quale estendo la massima vicinanza e solidarietà, sarà una giornata di lutto cittadino. Idealmente, insieme alla moglie ed ai due figli del cinquantacinquenne, ci stringiamo intorno al nostro Monumento al Pescatore, simbolo di tutti gli uomini di mare che non hanno fatto ritorno dalle loro famiglie e dai loro amici".

Nel frattempo l'associazione Commercianti di Anzio si è fatta promotrice di una raccolta fondi pubblica a sostegno della famiglia di Fathi Ben Salem.