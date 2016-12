Pescano abusivamente seimila ricci di mare, pescatori multati di 16mila euro

Controlli della Guardia Costiera prima del Natale. Nella zonda di Le Saline a Tarquinia, la Capitaneria di Porto di Civitavecchia ha sequestrato seimila ricci di mare sequestrati e rigettati in mare. E' stata la più importante operazione del 2016.

Il personale della Guardia Costiera ha condotto un'azione mirata con una serie di appostamenti per cogliere sul fatto i pescatori abusivi. Sei pescatori sono così finiti nella rete della Capitaneria: in 4 si trovavano in acqua a razziare ricci, mentre gli altri due erano a terra con il compito di fungere da "palo".

I pescatori sono stati poi multati per complessivi 16mila euro. La Capitaneria ricorda, ancora una volta, che i ricci di mare possono essere pescati, in attività sportiva, in misura di 50 esemplari a persona, in apnea, in orari diurni e senza l'ausilio di autorespiratori.