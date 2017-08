Pesa un panetto di hashish sulla bilancia del supermercato, arrestato 23enne

Una mossa rapida senza essere visto da nessuno, o almeno era quello che sperava. Invece non solamente è stato notato ma anche arrestato. A finire sulle pagine dei giornali nazionali un ragazzo romano di 23 anni che ha avuto la brillante idea di pesare un panetto di hashish sulla bilancia della frutta e verdura di un supermercato di Ostia. E' accaduto poco prima delle 19:00 dello scorso giovedì 10 agosto.

Panetto di hashish sulla bilancia

La pesatura della 'palletta di fumo' è avvenuta Carrefour, a due passi dalla stazione Lido Centro. Qui il 23enne, arrivato al supermercato in compagnia di un amico, si è avvicinato alla bilancia, ha appoggiato l'hashish, lo ha pesato ed ha provato ad allontanarsi dall'esercizio commerciale. Gli addetti del supermercato, vedendolo armeggiare al reparto della frutta e verdura e poi andare via senza niente, hanno però pensato fosse un ladro, e per questo hanno allertato il 112.

Con l'hashish in tasca

Fermato dai commessi che gli hanno chiesto spiegazioni dell'accaduto, nel frattempo sono arrivati i carabinieri della Stazione di Ostia. Impossibilitato a negare l'evidenza il ragazzo ha quindi consegnato l'hashish ai militari della compagnia lidense. Accompagnato in caserma il giovane è stato poi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il panetto di 'fumo' pesava 93 grammi.