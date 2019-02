Sperlonga, parcheggia l'auto e scompare: ore d'ansia per un 50enne di Nettuno

È sparito da alcuni giorni dopo aver parcheggiato la sua auto lungo la via Flacca, nel territorio di Sperlonga, in provincia di Latina. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina ha attivato già da ieri le ricerche di un uomo di 50 anni di Nettuno. Gli interventi, via mare e via terra, sono seguiti dal personale Tas (topografia applicata al soccorso), nucleo cinofili dei vigili del fuoco, personale Saf, droni, personale marittimo e un elicottero. Lo scrive LatinaToday.

Il lavoro si sta concentrando lungo la via Flacca, nella zona tra Gaeta e Sperlonga, in un tratto caratterizzato da diverse grotte e insenature spesso accessibili esclusivamente via mare. Fino ad ora le ricerche non hanno avuto esito.