Giallo in autostrada: uomo trovato ferito sulla Roma-Civitavecchia, è grave

La persona soccorsa con l'eliambulanza. Indagini da parte della Polizia Stradale. Non si esclude che il ferito possa essere stato scaraventato in strada da un'auto in corsa