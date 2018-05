Scrive "ti amo" sulla porta di casa dell'ex, e "ti ammazzo" su whatsapp: arrestata stalker

Prima ha scritto "Ti amo" con il rossetto sulla porta di casa del suo ex fidanzato, ma nel frattempo l'ha anche perseguitato sui social, gli ha rubato l'identità e l'ha minacciato di diffondere le sue foto nudo. Alla fine l'ex fidanzato, un romano di 42 anni, l'ha denunciata e dopo una indagine dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, una slovacca di 32 anni è stata arrestata con l'accusa di atti persecutori.

I messaggi su Facebook e Whatsapp

Ancora invaghita dell'uomo, la straniera ha iniziato una campagna vessatoria nei suoi confronti, perseguitandolo con messaggi, prima d'amore poi dai toni minacciosi anche su Whatsapp. Non solo: la 32enne aveva aperto numerosi profili fake, rubando l'identità della vittima su Facebook e su siti di incontri "a luci rosse", tramite i quali infangava il 42enne minacciandolo anche delle sue fotografie che lo ritraevano nudo.

Arrestata stalker a San Giovanni

Ieri mattina, durante l'ennesimo raid, la vittima ha chiamato il 112 segnalando la presenza della donna sotto la sua abitazione a San Giovanni. Prima lei lo implorava di aprirle la porta o di scendere, poi lo ha minacciato: "Se non vieni ti ammazzo, ti renderò la vita impossibile".

I Carabinieri sono immediatamente intervenuti sorprendendo la 32enne, in forte stato di agitazione: dopo alcuni minuti, i militari sono riusciti a tranquillizzarla ma sono subito emersi a suo carico altri episodi per cui il 42enne aveva anche formalizzato delle denunce.

In un caso, la donna si era appostata sulle scale del condominio aggredendo fisicamente poi il suo ex tentando anche di sottrargli il cellulare. Arrestata, la slovacca nascondeva nelle sue tasche dei bigliettini con su scritto: "Ti amo, sei sempre nel mio cuore, sei mio amore unico", che sono stati sequestrati. La stalker è stata portata nel carcere di Rebibbia in attesa di processo.