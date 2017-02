Sassi sulla Pontina, gli automobilisti lanciano l'allarme tra Castel Romano e Pomezia

Pericolo sassi sulla via Pontina. E' questo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti nel tratto di strada nei pressi del campo nomadi di Castel Romano, tra Pomezia e Roma, e su cui ora sta indagando la stradale di Aprilia e la PolStrada di Latina.

Sui social sono diversi i racconti che parlano di vere e proprie sassiole contro i finistini delle auto in corsa. Secondo le testimonianze ignoti avrebbero piazzato anche skateboard, passeggini, carrelli della spesa e addirittura vecchi elettrodomestici. Il tutto per causare incidenti.



La Procura di Roma è già stata informata grazie ad una informativa della PolStrada di Latina. Le indagini hanno come obiettivo quello di scoprire che disegno c'è dietro questi episodi.

Secondo le prime informazioni raccolte gli autori dei folli gesti sarebbero proprio gli abitanti della baraccopoli attrezzata di Castel Romano. Gli inquirenti al momento, tuttavia, non escludo nessuna pista. Neanche quella che vede altri individui impegnati a far ricadere le colpe sugli abitanti del campo di Castel Romano.