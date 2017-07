Guasto alle tubature in Corso Rinascimento, strada chiusa per perdita d'acqua

Chiuso Corso Rinascimento per una perdita d'acqua. L'ennesima sulle strade romane, mentre si svolge il vertice istituzionale sull'emergenza idrica che sta colpendo la città.

Da una parte il tentativo in extremis di scongiurare il piano di razionamento dell'acqua "minacciato" da Acea in seguito al blocco dei prelievi dal lago di Bracciano, dall'altro le tubature che in queste ore stanno mostrando tutte le criticità della rete idrica.

La strada è stata chiusa tra piazza Sant’Andrea della Valle e via Santa Giovanna d'Arco. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco. Le linee bus 30, 70, 81, 87, 492 e 628 in direzione esterna deviano su corso Vittorio Emanuele II e il lungotevere, in direzione interna da Ponte Cavour proseguono su via Tomacelli e via del Corso. Di oggi la denuncia diffusa dal consigliere regionale Fabrizio Santori su un'altra ingente perdita a Monteverde. Un rigagnolo l'acqua che fuoriesce costante da una settimana in via Ramazzini, senza che nessuno intervenga. Alla faccia degli sprechi.