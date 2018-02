Anagnina, pensionato vince casa e 200mila euro. Il titolare della tabaccheria: "E' cliente abituale"

E' un pensionato di Roma il vincitore del concorso VinciCasa del 1 febbraio scorso che, grazie a una giocata effettuata presso il punto vendita Sisal Tabacchi di via Biagio Petrocelli a Roma, ha vinto il premio costituito da 500.000 euro così ripartito: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo e la restante parte dedicata all'acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

L'uomo è un signore ormai in pensione ma collabora con il figlio nel suo lavoro. È sposato e ha 5 nipoti. Una vita semplice e normale. Legge molto e, fondamentalmente, è orgoglioso di fare il nonno quasi a tempo pieno. "Un'attività che ti tiene sempre allegro e ti fa correre di continuo, per andare a scuola, in piscina, dall’amichetto". L'uomo gioca a VinciCasa per diletto. Ha i suoi numeri, sempre quelli, che non cambia mai, tanto da acquistare sempre la schedina in abbonamento.

"Ora ho una casa e 200.000 euro. Ancora non ci credo! Per i dettagli ci penserà mia moglie. Quello che so per certo è che sarà a Roma o nei dintorni. Vogliamo stare vicini ai nostri nipoti", ha detto il fortunato.

"Spero che il vincitore si faccia vivo per offrirci almeno un caffè". Non usa giri di parole Marco Toccacieli, titolare del punto vendita Sisal Tabacchi di Roma dove, nel concorso VinciCasa dello scorso 1 febbraio, è stata vinta una casa più 200 mila euro subito. "Ci troviamo all'interno di un centro commerciale in zona Anagnina - ha raccontato l'uomo ad Agimeg - e di solito in mezzo alla settimana (il 1 febbraio era un giovedì ndr) abbiamo una clientela esclusivamente abituale. Sappiamo che a vincere è stato un pensionato, ma non saprei dire esattamente chi possa essere. Dopo essere andato a incassare il premio, gli direi di venire da noi per festeggiare".