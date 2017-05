San Basilio: pensionato coltivava marijuana in casa, sequestrati 5 chili

Un pensionato con il pollice verde per la marijuana. E' quanto hanno scoperto gli agenti di polizia di stato che hanno arrestato ieri a San Basilio un 61enne nell’ambito dei servizi straordinari finalizzati alla repressione del traffico di stupefacenti.

CANI ANTIDROGA - L'uomo, un romano di 61 anni, è finito in manette grazie al fiuto di Yago e Alek – cani poliziotto – della Questura che, dopo aver annusato l’odore inconfondibile della marijuana, hanno condotto gli investigatori proprio davanti all’appartamento dell’uomo. Durante la perquisizione, nella camera da letto, i

CINQUE CHILI DI MARIJUANA - I poliziotti del commissariato San Basilio hanno rinvenuto una vera e propria serra adibita alla coltivazione di droga con tanto di impianto per l’ irrigazione e ventilatori. Sequestrate 14 piante di marijuana per un peso di 5 chili nonché 3.875 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita. Rinvenuto inoltre, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Accompagnato negli uffici del commissariato per l’uomo sono scattate le manette.