Cornelia: cede la palina Atac, ferita una donna

Stava aspettando l'autobus quando la palina Atac, per motivi da appurare, le è letteralmente crollata addosso. Vittima dell'incidente una donna di 57 anni che stava aspettando il mezzo pubblico.

E' successo intorno alle 20:30 di lunedì 10 a largo Alessandro Caravallini, all'altezza della Criconvallazione Cornelia. Gli utenti in attesa hanno prestato soccorso alla donna in attesa dei sanitari del 118. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale con il XIII Aurelio e un'ambulanza che ha portato la 57enne, ferita lievemente, all'Aurelia Hospital in codice giallo. Sul posto anche il pesonale Atac.