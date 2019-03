Adescava vittime minorenni sugli autobus di Roma: pedofilo condannato e arrestato

Ad Aprilia si comportava come un normalissimo pensionato e quando i poliziotti lo hanno catturato non riusciva a spiegarsi i motivi dell'arresto, come se avesse rimosso quanto accaduto. Ma M.U., 76 anni, deve scontare una condanna definitiva a tre anni e sette mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne. I fatti risalgono al 2011, commessi in provincia di Latina.

L'ordine di arresto della Procura generale di Roma è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Cisterna. Le indagini avevano svelato una realtà inquietante. L'uomo era solito approcciare bambine a bordo di mezzi pubblici o in luoghi pubblici, scegliendo spesso Roma. In particolare l'uomo era solito abbordare le minorenni sull'autobus numero 64 che dalla stazione Termini di Roma arriva in Vaticano.

Da qualche anno il pensionato era andato a vivere ad Aprilia, dove conduceva una vita apparentemente normalissima. Al termine degli atti di rito l’arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Latina.