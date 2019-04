Centocelle: bomba carta contro libreria-caffetteria 'La pecora elettrica'

Un ordigno artigianale, forse una bomba carta fatta esplodere davanti all'ingresso principale. Un atto vandalico in piena regola quello che ha colpito la libreria-caffetteria, 'La pecora elettrica', in via delle Palme 158. L'ordigno ha distrutto la soglia in marmo dell'ingresso principale dell'attività, divelto la serranda, distrutto le porte e innescato un incendio che ha seriamente danneggiato la libreria.

L'episodio si è verificato intorno alle 3.20 della notte, due ore dopo la chiusura al pubblico del locale che si trova proprio davanti al Forte Prenestino. Non ci sono stati feriti. Dall'interno del locale, mancherebbero sia la cassa che il pc del proprietario che ha raccontato di non aver mai subito minacce. Sul posto sono in corso i rilievi del Ris. Secondo quanto riporta l'agenzia Dire non è esclusa la matrice politica.