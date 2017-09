Semina panico a Torre Angela: entra nei palazzi, poi distrugge statue religiose e auto in sosta

Due giorni di paura nel quartiere di Torre Angela. Un ragazzo straniero di 31 anni ha seminato panico per le vie del quartiere distruggendo qualsiasi cosa gli sia capitata a tiro. A denunciare i fatti i residenti che almeno venti chiamate il Numero Unico per le Emergenze.

Tante segnalazioni, sempre uguali: "C'è un pazzo che sta distruggendo tutto". Sul posto le volanti del Commissariato Casilino che, per la prima volta, hanno bloccato il 31enne in via Adamantea intorno alle 13:30 di ieri 18 settembre. Il ragazzo aveva appena danneggiato una statua religiosa, spaventato i fedeli della parrocchia Santi Simone e Giuda Taddeo di via di Torrenova, 162 e rotto alcuni specchietti di auto in sosta.

Gli agenti, dopo averlo bloccato, lo hanno portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Il 31enne, non pago, nel pomeriggio e nella serata di ieri ha seminato ancora panico nel quartiere. Questa volta in via Dionisio. Prima cercando di entrare, senza riuscirci, in alcune abitazioni. Poi scavalcando ed entrando in una scala condominiale.

Lì ha preso i vasi presenti lanciandoli in strada e urlando. Nella serata un nuovo intervento della Polizia. Il giovane, portato in Commissariato, è stato denunciato. Secondo i primi riscontri si tratterebbe di un tossicodipendente straniero. Tutto finito? Niente affatto. Questa mattina, intorno alle 9, altre segnalazioni. Ancora in via Dionisio, ma anche via Endimione e via Selene. La Polizia è dovuta intervenire nuovamente.