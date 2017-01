Policlinico Gemelli: deruba tre pazienti ricoverati in cardiologia, arrestato

Aveva rubato un portafoglio, un tablet e un cellulare a tre diversi pazienti ricoverati nel reparto di cardiologia nel Policlinico Agostino Gemelli. Il ladro romano di 51 anni, con precedenti e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, è stato sorpreso a rubare ieri pomeriggio dal personale della sicurezza interna del Policlinico.

COLTO SUL FATTO - Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario che lo hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato. L'attenta vigilanza del personale di sicurezza interna del Policlinico ha consentito di notare lo strano atteggiamento del 51enne che è stato fermato e trovato in possesso degli oggetti appena rubati in alcune stanze del reparto ad ignari degenti.

REFURTIVA RECUPERATA - La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari mentre il ladro è stato trattenuto ai domiciliari in attesa del processo. Dai riscontri effettuati dai Carabinieri alla banca dati, l’uomo è risultato essere in atto sottoposto alla misura dell’obbligo di firma per reati analoghi.