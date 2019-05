Paziente aggredisce medico e le infermiere al pronto soccorso: la denuncia dell'Asl

Un paziente, andato in escandescenza, ha aggredito un medico e le infermiere del Pronto soccorso di Bracciano, poco prima delle 10:30 di oggi, da un paziente andato in escandescenza. L'uomo, per motivi da appurare, ha colpito con violenza il personale sanitario presente in quel momento. Il dottore aggredito è stato medicato, informa una nota dell'Asl Roma 4.

"L'Asl si costituirà parte civile - annuncia il commissario straordinario, Giuseppe Quintavalle - I nostri medici, il nostro personale, svolgono il proprio lavoro a servizio dei pazienti. Un'aggressione sul luogo del lavoro è un fatto grave, e lo è ancor di più quando a subirne le conseguenze è chi presta servizio a favore della salute pubblica. Colpire nel cuore dell'ospedale, colpire il Pronto soccorso, è un atto vile che danneggia tutti, cittadini compresi. L'Asl Roma 4 esprime totale vicinanza e sostegno al personale sanitario coinvolto, e ringrazia i carabinieri che sono intervenuti. Questi episodi non devono più succedere".