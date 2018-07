Tornano a Roma i pattugliamenti congiunti Italia Spagna

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sono ripartiti oggi, per il quinto anno consecutivo, il progetto "Turismo sicuro - Comisarias Conjuntas" sul territorio italiano. Il "Pattugliamento congiunto Italia Spagna", coordinato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, vedrà da oggi, e sino alla metà di luglio, Agenti della Polizia di Stato e del Cuerpo Nacional de Policia in servizio per le strade di Roma e Firenze.

Nello stesso periodo poliziotti italiani saranno impegnati a Madrid, unitamente ai colleghi spagnoli, proseguendo le attività già iniziate nel mese di maggio a Tenerife e che si concluderanno nel mese di agosto con servizi congiunti nelle località spagnole di Granada e Benidorm dove sarà nutrita la presenza di turisti italiani.

Nella Capitale e a Firenze, le pattuglie congiunte saranno a disposizione dei rispettivi Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con compiti di controllo del territorio nelle aree a maggiore concentrazione turistica, e facilitando i contatti con le autorità diplomatico/consolari ed anche con le istituzioni locali.

Questa iniziativa, di grande impatto ed aiuto per i turisti di molti paesi di madrelingua spagnola come sperimentato durante il Giubileo della Misericordia, si inserisce nel più ampio progetto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che prevede per l´estate pattugliamenti congiunti in numerosi paesi quali Cina, Portogallo, Francia, Croazia, Montenegro, Albania e Polonia.