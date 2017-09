"Patente sospesa? Vai lì, ti aiutano". Nei guai imprenditore e ex dipendente Asl

Un sistema corruttivo che favoriva uno specifico laboratorio di analisi cliniche di Roma. Il centro medico veniva "consigliato" da un, ormai ex, dipendente Asl a chi doveva rifare la patente di guida dopo aver subito una sospensione a causa di abuso di alcol e droga. Un modo per poi risultare "puliti" e avere di nuovo il nulla osta per guidare.

E' questa la sintesi di una operazione dei Carabinieri del NAS di Roma coordinati dal capitano Dario Praturlon. Nella mattinata odierna, i militari hanno eseguito due provvedimenti restrittivi emessi dal Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Roma che dispongono la detenzione agli arresti domiciliari per un imprenditore di una nota catena di laboratori della Capitale e un ex dipendente dell'ASL.

Il segmento d'indagine, coordinato dalla Procura della Repubblica di Roma, ha consentito di accertare "condotte corruttive finalizzate a favorire uno specifico laboratorio di analisi nel contesto delle visite mediche per il rilascio di patenti", si legge nella motivazione.

Nel medesimo contesto investigativo, lo scorso marzo, erano già state arrestate 3 persone, tra dirigenti ASL e imprenditori, coinvolti in analoghe condotte in relazione ad un'altra struttura di analisi cliniche [qui la notizia completa].