A bordo di un furgone con pasticche di Depalgos, "l'antidolorifico da sballo"

Sono chiamate gergalmente "antidolorofico da sballo", sono le pasticche di Depalgos, un medicinale oppioide tra volte più potente della morfina. A fermare un carico di 67 pillole i carabinieri della Stazione di Tivoli Terme che hanno fermato in flagranza di reato a Collefiorito di Guidonia due giovani del posto di 26 e 30 anni, arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Pasticche di Depalgos

Il fermo nell'ambito di alcuni controlli antidroga predispostoi dai militari della Compagnia di Tivoli. In particolare i due giovani sono stati fermati in via dei Mughetti a bordo di un furgone. A seguito della perquisizione veicolare e personale, sono stati trovati in possesso di 28 pasticche di "depalgos", volgarmente chiamato “antidolorifico da sballo” e spacciato come sostanza stupefacente.

Antidolorifico da sballo in casa

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 39 pasticche della medesima sostanza, nonché materiale utile al confezionamento. Dopo l’arresto i due pusher sono stati condotti al regime degli arresti domiciliari, presso la propria abitazione, a disposizione della Autorità Giudiziaria.