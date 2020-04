Tenta furto in un ristorante, il proprietario lo scopre e reagisce

Ha tentato di entrare in un ristorante per rubare del cibo. Il ladro, però, non aveva fatto i conti con il titolare che lo ha scoperto, allertando poi i carabinieri. A finire in manette un 30enne romano con le accuse di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare nella giornata di lunedì, nel corso dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri di Passoscuro hanno notato due persone che stavano discutendo animatamente davanti a un ristorante sul lungomare.

A quel punto i militari si sono fermati per controllare la situazione ehanno riconosciuto il titolare del ristorante che, stava cercando di trattenere un giovane. Lo straniero è poi riuscito a divincolarsi, con spintoni, e a scappare sulla spiaggia.

Inseguito dai militari è stato bloccarlo poco dopo. I militari hanno poi accertato che il 30enne si era introdotto all'interno del ristorante per asportare alcuni generi alimentari ma era stato sorpreso dal titolare.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.