Passa col semaforo rosso, inseguito aggredisce vigilessa e le danneggia la moto

È stata costretta alle cure dell'ospedale dopo essere stata aggredita da un motociclista. A rimanere ferita una vigilessa dopo aver bloccato un uomo di 46 anni che non si era fermato al semaforo rosso su via Cristoforo Colombo, altezza di viale Marco Polo, fra la Garbatella e le Terme di Caracalla.

Commessa l'infrazione due agenti della Polizia Locale, in servizio di viabilità nella zona, si sono si sono poste all’inseguimento dell’uomo riuscendo a bloccarlo all’altezza di via Capitan Bavastro.

Una volta richiesti i documenti e iniziato a procedere nei suoi confronti, le due motocicliste del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) sono state aggredite dall’uomo. Il 46enne romano ha proseguito ad inveire ed iniziato ad accanirsi contro la moto di serivizio, rompendo la muffola del mezzo e tentando poi di darsi alla fuga.

Ne è nata una colluttazione che ha portato al ferimento di una delle agenti, trasportata in ospedale per le cure mediche. Il motociclista è stato tratto in arresto. Dovrà rispondere all'Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltreché per danneggiamento.