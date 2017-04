Pasquetta a Roma: tra sagre, musei aperti e celebrazioni blindate

L'Angelus a San Pietro per i fedeli, e poi eventi di ogni genere sparsi per la Capitale. Dal centro storico con le aperture straordinarie dei musei ai pranzi ai Castelli romani o in spiaggia, sul litorale, ai pic nic nei parchi pubblici. E' la Pasquetta nella Capitale, blindatissima per l'allerta terrorismo ma pronta comunque a regalare occasioni di divertimento e relax per romani e turisti.

PASQUETTA SICURA - Alle 12 fedeli a raccolta in piazza San Pietro in occasione della recita dell’Angelus. Esattamente come per la domenica di Pasqua, l'area di rispetto intorno alla Basilica sarà delimitata tra piazza del Santo Uffizio via della Conciliazine, largo del Colonnato fino a via Resticucci, via della Città Leonina e via di Porta Angelica.

All'interno sarà quindi costituita una zona di massima sicurezza e in funzione di ciò, dalle 19 di sabato 15 aprile dovrà essere sgomberata dai veicoli l’area compresa tra via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, Borgo Santo Spirito, tra largo degli Alicorni e via dei Penitenzieri, via dei Corridori, tra via del Colonnato e via dell'Erba.

Ma super sorvegliata non è solo piazza San Pietro. Militari e carabinieri a cavallo controlleranno con presidi rafforzati le zone classicamente prese d'assalto. E' la giornata delle gite fuori porta. Ostia e il litorale, i Comuni dei Castelli Romani, i parchi pubblici dove le famiglie si riverseranno per il classico pic nic sul prato. E poi i musei, aperti anche oggi con i normali orari dei giorni festivi. QUI TUTTI GLI EVENTI

Anche i mezzi pubblici rispetteranno le consuete fasce orarie previste per i giorni di festa.