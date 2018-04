Pasquetta 2018: isola pedonale ai Fori Imperiali, le strade chiuse e gli orari dei bus

Pasquetta con il sole a Roma dove anche in questo Lunedì dell’Angelo sarà in vigore il normale orario e servizio festivo per la rete capitolina del trasporto pubblico. In strada anche le linee C, i collegamenti per i cimiteri della città e le linee Express 120, 130, 150, 180 e 190. Le linee della metropolitana sono in funzione dalle 5,30 alle 23,30. Concluso il servizio metro ci saranno le linee N1 per la metro A, N2 per la B, N2L per la B1 e N28 per la C.

Isola pedonale via dei Fori Imperali

Come nella giornata di Pasqua via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale. Le linee di bus n2, 51, 75, 85, 87 e 118 saranno deviate. Alle 12:00 in piazza San Pietro l’Angelus di Papa Francesco (qui il dispositivo di sicurezza).

Linee bus deviate

Come informa Muoversiaroma, deviazione in corso per le linee 87, 628 e 665 a causa della voragine che si è aperta nella sera del 30 marzo in via Fortifiocca, all'altezza di via Raffaele De Cesare. La strada è chiusa tra via Cesare Baronio e via Omodeo. Qui l'elenco delle linee bus al momento deviate per buche e dissesti sulla rete stradale. Dissesto manto stradale in viale Newton. La strada è chiusa tra la Portuense e via Luigi Corti, direzione Colli Portuensi. Le linee 31, 870 e di notte n19 sono deviate su via Portuense, largo Gaetano la Loggia e viale dei Colli Portuensi. Nei festivi, deviata anche la 180. In Centro, sono terminati i lavori di ripristino del manto stradale in via Farini. Sono tornate a viaggiare regolamente le linee 50, 105, 150F, n1, n12 e n18. Per il servizio dei bus extraurbani, dettagli e aggiornamenti sul sito di Cotral. Il servizio delle linee ferroviarie FL, gestite da Trenitalia, è invece sul sito di Fs News.

Viabilità

Dissesto del manto stradale, qui la mappa delle limitazioni al traffico in corso. Non attive le Ztl diurne di Centro, Tridente e Trastevere. Per lavori fino al prossimo 30 aprile, resta chiusa anche via del Mandrione nel tratto compreso tra via Tuscolana e via della Marrana. Le telecamere controllano, tutti i giorni, 24 ore su 24, i transiti non autorizzati sulle corsie preferenziali di via Nazionale, via dell'Amba Aradam, via Nomentana, via Ostiense, via Aurelia, via del Tritone, via di Santa Maria in Cosmedin, circonvallazione Cornelia, via Catania e via di Portonaccio. Sulle altre preferenziali della città, il controllo à affidato agli ausiliari del traffico e ai vigili urbani.

Strade chiuse

Tangenziale, divieto permanente di transito, in orario notturno, tra le 23 e le 6, nei tratti tra via delle Valli e la Nomentana, in entrambe le direzioni di marcia, e tra largo Passamonti e viale Castrense, sempre in entrambi i sensi di marcia. Nel divieto notturno è compreso l'accesso in tangenziale da via Prenestina. Previste le consuete deroghe al divieto di transito per i veicoli adibiti al trasporto disabili, ambulanze e mezzi di soccorso, mezzi di trasporto pubblico locale, taxi e NCC, mezzi addetti alla pulizia delle strade. Sulla Pontina, strada regionale gestita da Astral, ridotto il limite massimo di velocità a 60 km/h tra il km 36+500 e il km 62+500 in direzione Latina e tra il km 62+500 e il km 17+500 in direzione Roma. Dettagli e aggiornamenti sulla Pontina e le altre arterie della viabilità regionale, sul sito astralspa.it.