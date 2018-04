La Pasquetta di Roma, tra eventi in città e scampagnate fuori porta

Gite fuori porta, musei aperti, eventi di ogni genere dal centro al litorale, e l'Angelus del Papa a piazza San Pietro. La Capitale accoglie romani e turisti per la giornata di Pasquetta. In tanti oggi sceglieranno la tradizionale scampagnata nei dintorni della Città Eterna, e gli appuntamenti con cibo e tradizione certo non mancano. Ma anche chi resta a Roma potrà scegliere tra una ricca rosa di appuntamenti.

Non solo parchi e ville dove improvvisare un pic nic, a offrire location ideali per trascorrere il lunedì dell'Angelo ci sono anche locali con attività per i più piccoli, mostre, aree archeologiche aperte per l'occasione. Dal giardino del Monk che aprirà con Bbq, campi da basket e biliardino, al Parco Egeria che offrirà buon cibo, divertimento e relax all'aria aperta, all'apertura del Giardino di Ninfa. E ancora le visite avventura al Castello di Bracciano, la caccia alle uova al Luneur Park per i bambini, e le attività con gli animali del Bioparco. Saranno aperti eccezionalmente anche i Musei civici con una lunga lista di appuntamenti e luoghi da visitare. Dal parco archeologico dell’Appia Antica e di Ostia Antica al Museo Ostiense, dalle Terme di Caracalla al Pantheon, dal Colosseo col Foro Romano e il Palatino al Palazzo Massimo e Palazzo Altemps, alle Terme di Diocleziano.

Dispositivi anti terrorismo

Restano in vigore le misure di sicurezze anti terrorismo, con 10mila uomini in campo già dal 29 marzo, e la "green zone" nel centro storico, dove permangono divieti di manifestazioni e di circolazione per i mezzi pesanti fino alle 24 del 2 aprile. Sorvegliata speciale l'area del Vaticano, dove alle 12 si terrà la tradizionale preghiera dell'Angelus. Esattamente come avvenuto per la Messa del giorno di Pasqua, che ha visto oltre 80mila fedeli in piazza San Pietro, i visitatori dovranno passare dai controlli dei metal detector. Sette i varchi prestabiliti per l'accesso alla Basilica. A supporto dell'attività delle pattuglie ordinarie, in campo i reparti speciali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, impiegati in funzione di prevenzione ma pronti a intervenire in caso di criticità.

Fori Imperiali pedonali

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sia le linee metro che il servizio bus saranno regolari e seguiranno l'orari dei giorni festivi. Eccezion fatta per l'area dei Fori Imperiali, pedonale sia il 1 che il 2 aprile. Qui subiranno deviazioni la linea notturna n2 e i bus 51, 75, 85, 87, 118.